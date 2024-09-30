«Деньги будут»: Дятлова рассказала о планах по развитию парков в Калининграде

Глава администрации Елена Дятлова рассказала о планах по развитию парков в Калининграде. По её словам, общая площадь зелёных зон в городе составляет уже 192 гектара. Развитие парков может быть только точечным. Об этом она заявила журналистам во время рабочего выезда.
«Нельзя одновременно всё объять. Уже 192 гектара в Калининграде — это парковые зоны! Ещё раз говорю: деньги будут. Не сегодня, значит, будут завтра. Главное — есть парковые зоны, которые нужно приводить в порядок».
Содержанием и благоустройством зелёных зон в Калининграде занимается Дирекция ландшафтных парков. Сейчас в ведении организации находятся семь объектов. Также дирекции передадут Каштановый парк.
«Это хорошо, это про будущее. Это про то, что зелёные зоны будут в городе Калининграде, но их развитие может быть только точечным. Сначала ты заходишь в один и делаешь, потом в другой, потом в третий. Мне тоже хочется, чтобы везде началось такое движение, но шаг за шагом».
Сейчас в порядок приводят несколько зелёных зон в черте города. В середине октября обещают завершить благоустройство Макс-Ашманн-парка, а в конце месяца планируют установить «космическую» детскую площадку в зелёной зоне на Киевской. На территории парка Теодора Кроне открыли познавательный маршрут с аудиогидом.