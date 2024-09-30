«Деньги будут»: Дятлова рассказала о планах по развитию парков в Калининграде

«Это хорошо, это про будущее. Это про то, что зелёные зоны будут в городе Калининграде, но их развитие может быть только точечным. Сначала ты заходишь в один и делаешь, потом в другой, потом в третий. Мне тоже хочется, чтобы везде началось такое движение, но шаг за шагом».