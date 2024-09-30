В Волгограде 30 сентября открыли сквер в честь новых регионов России

В центре Волгограда в День воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией открыли сквер «Мы вместе!». Общественное пространство на улице 7-й Гвардейской украшают шесть арт-объектов, посвященных новым регионам страны. Презентовали их 30 сентября властям студенты волгоградских вузов и ссузов, приехавшие из новых территорий.
— В течение дня организованы различные активности: аквагрим, пленэр, показательные выступления по воркауту и другие. Вечером для отдыхающих в сквере выступят творческие коллективы Волгограда, — рассказали в администрации.
Еще недавно бульварная часть 7-й Гвардейской была заросшим пустырем. Работы по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» начали в прошлом году. Часть сквера от улицы Коммунистической до путепровода благоустроили всего за несколько месяцев. Сегодня здесь радуют изумрудной зеленью газон, молодые деревца и кустарники. В тени стоят лавочки, а для детворы сделали сразу несколько игровых и спортивных площадок. Отдохнуть в сквер «Мы вместе!» приходят сотни горожан.
Фишкой нового сквера стал «Крымский мост», по которому теперь может пройтись каждый волгоградец. Молодежь катается на качелях в колоннаде «Графской пристани», посвященной Севастополю.
Рядом с Первой продольной можно отдохнуть внутри «Мирного атома» — перголы со скамьей, символизирующей Запорожскую АЭС. Чуть дальше раскинулся «Город роз» — клумба, посвященная Донецку.
Малышей интересует «Шуховский маяк», установленный в честь Херсонской области, и скалодром «Луганский уголь». На детских и спортплощадках теперь всегда звучит детский смех.
У каждого арт-объекта есть табличка с QR-кодом, по которому можно узнать подробности о каждом из них. Само название сквера светится на объемной инсталляции с ладошками.
Идея этого сквера возникла у молодежи. Студенты озвучили ее главе региона в 2023 году на фестивале ТриЧетыре. Прошло чуть больше года и в центре Волгограда стало одним заброшенным местом меньше.