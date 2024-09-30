В Волгограде 30 сентября открыли сквер в честь новых регионов России

Еще недавно бульварная часть 7-й Гвардейской была заросшим пустырем. Работы по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» начали в прошлом году. Часть сквера от улицы Коммунистической до путепровода благоустроили всего за несколько месяцев. Сегодня здесь радуют изумрудной зеленью газон, молодые деревца и кустарники. В тени стоят лавочки, а для детворы сделали сразу несколько игровых и спортивных площадок. Отдохнуть в сквер «Мы вместе!» приходят сотни горожан.