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Новосибирский метрополитен предложил увеличить стоимость проезда до 40 рублей

Цена может вырасти в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский метрополитен предложил увеличить стоимость проезда в 2025 году. Как рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе, цена может вырасти на 5 рублей.

— Новосибирский метрополитен каждый год предоставляет в департамент транспорта и мэрию данные расчетов по утвержденной методике. Расчетный тариф — 40 рублей. Это делается в строго установленные сроки. Дальше это все будет рассматривать департамент по тарифам Новосибирской области, который и пример решение: повышать или нет. Задача метрополитена предоставить свои предложения и экономически их обосновать, — рассказали в пресс-службе новосибирского метрополитена.

Годом ранее стоимость проезда в метро Новосибирска выросла до 35 рублей.

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