Новосибирский метрополитен предложил увеличить стоимость проезда до 40 рублей

— Новосибирский метрополитен каждый год предоставляет в департамент транспорта и мэрию данные расчетов по утвержденной методике. Расчетный тариф — 40 рублей. Это делается в строго установленные сроки. Дальше это все будет рассматривать департамент по тарифам Новосибирской области, который и пример решение: повышать или нет. Задача метрополитена предоставить свои предложения и экономически их обосновать, — рассказали в пресс-службе новосибирского метрополитена.