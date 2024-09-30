В центре Ростова власти введут новые ограничения на парковку. Они начнут действовать с 5 октября, сказано на сайте городского департамента автодорог и организации дорожного движения.
Так, вводится запрет остановки и стоянки транспортных средств в переулке Газетном на участке от улицы Красноармейской до улицы Тельмана (по восточной стороне). В створе дома № 96 нельзя будет парковаться и останавливаться. А рядом с домом № 85/92 вводится запрет стоянки машин с 8 до 20 часов.
Кроме того, в переулке Университетском (от Красноармейской до Максима Горького), где уже нельзя парковаться, появится табличка об эвакуации автомобилей. А в переулке Университетском (от Максима Горького до дома № 111) будет введен запрет остановки транспортных средств с западной стороны.