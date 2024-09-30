Главное за день: события Хабаровского края за 30 сентября

Дорожно-транспортное происшествие с трамваем зарегистрировали в Хабаровске 30 сентября. На пересечении Шеронова и Уссурийского бульвара общественный транспорт ехал с горки и, не выбрав безопасную скорость, влетел во внедорожник. От удара тот задел еще несколько машин. Следователи проводят проверку.
Стоимость проезда в некоторых автобусах Хабаровска станет выше. Об этом администрацию предупредили сами перевозчики. Услуга подорожает в октябре в маршрутах №№ 33−1, 61С, 68−1 и 82−1. Подробнее о том, сколько будет стоить проезд — в этом материале.
Следственный комитет Хабаровского края просит помочь опознать личность мужчины, который погиб в Николаевске-на-Амуре. Его останки нашли в лесополосе около городской свалки два года назад. Специалисты точно установили, что смерть человека была насильственной.