Главное за день: события Хабаровского края за 30 сентября

Стоимость проезда в некоторых автобусах Хабаровска станет выше. Об этом администрацию предупредили сами перевозчики. Услуга подорожает в октябре в маршрутах №№ 33−1, 61С, 68−1 и 82−1. Подробнее о том, сколько будет стоить проезд — в этом материале.