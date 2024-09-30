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Названы объекты, которые откроют в Башкирии во время визита президента России

Три спортивных объекта в Башкирии откроют во время визита Путина.

Источник: Комсомольская правда

Три спортивных объекта в Башкирии откроют во время визита президента России Владимира Путина. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал исполняющий обязанности премьер-министра региона Андрей Назаров.

С 17 по 19 октября в Уфе пройдет форум «Россия — спортивная держава». В эти дни, помимо спортивных мероприятий, состоится открытие Центра фехтования, комплекса гребного слалома, и спортивного центра «Амфибия» в Нефтекамске. Объекты, по словам главы правительства Башкирии, откроют во время визита в столицу республики президента Владимира Путина.

Назаров призвал лиц, ответственных за проведение форума, провести максимально качественную подготовку к грядущим мероприятиям.

Путин Владимир