Названы объекты, которые откроют в Башкирии во время визита президента России

С 17 по 19 октября в Уфе пройдет форум «Россия — спортивная держава». В эти дни, помимо спортивных мероприятий, состоится открытие Центра фехтования, комплекса гребного слалома, и спортивного центра «Амфибия» в Нефтекамске. Объекты, по словам главы правительства Башкирии, откроют во время визита в столицу республики президента Владимира Путина.