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Рысь и медведя заметили во дворах домов Усть-Илимска

К приезду правоохранителей животные уже сбежали
Источник: Комсомольская правда

В полицию Усть-Илимска 29 сентября обратилась женщина. Она живет на окраине населенного пункта. Во дворе дома по улице Зеленая она заметила хищное животное. Рысь напала на кроликов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Кроме того, в полицию поступило еще одно сообщение от местной жительницы. В вечернее время она заметила медведя на улице Полярная, — рассказали в ведомстве.

Правоохранители сразу же отправились по указанным адресам. Однако животные уже скрылись. К счастью, никто из людей пострадал.

В полиции напоминают, что нельзя подходить близко к диким зверям. Не стоит их фотографировать, снимать на видео и кормить.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская городская ветеринарная станция получила новую машину. С ее помощью специалисты сохраняют эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие.