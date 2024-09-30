Рысь и медведя заметили во дворах домов Усть-Илимска

В полицию Усть-Илимска 29 сентября обратилась женщина. Она живет на окраине населенного пункта. Во дворе дома по улице Зеленая она заметила хищное животное. Рысь напала на кроликов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Кроме того, в полицию поступило еще одно сообщение от местной жительницы. В вечернее время она заметила медведя на улице Полярная, — рассказали в ведомстве.
Правоохранители сразу же отправились по указанным адресам. Однако животные уже скрылись. К счастью, никто из людей пострадал.
В полиции напоминают, что нельзя подходить близко к диким зверям. Не стоит их фотографировать, снимать на видео и кормить.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская городская ветеринарная станция получила новую машину. С ее помощью специалисты сохраняют эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие.