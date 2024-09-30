Рысь и медведя заметили во дворах домов Усть-Илимска

В полицию Усть-Илимска 29 сентября обратилась женщина. Она живет на окраине населенного пункта. Во дворе дома по улице Зеленая она заметила хищное животное. Рысь напала на кроликов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.