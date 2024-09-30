Стало известно, когда дадут тепло в дома на левобережье Новосибирска

На теплотрассе в левобережье Новосибирска устранят дефекты. Ремонтные работы проводит компания «НТСК». По информации городской администрации, они должны завершиться к восьми часа вечера понедельника, 30 сентября.
«Температура позволяет делать все достаточно быстро, поэтому дополнительных сил от других теплоснабжающих организаций и управляющих компаний не требуется», — пояснили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в 01:30 на перекрестке Петропавловской и Титова произошло технологическое повреждение теплотрассы: вода вышла на поверхность. В 02:30 очаг повреждения нейтрализовали и сразу приступили к ремонту.
«От данного участка теплотрассы зависит отопление в 83 домах. Компания “НТСК” отвечает за реконструкцию и технологическое обслуживание лежит на ней», — добавили в пресс-службе.
По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска Дмитрия Зайкова, после проведенных работа стабилизируется давление в Ленинском районе и появится возможность запустить отопления в жилые дома.