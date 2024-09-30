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Заведено уголовное дело по факту строительства на территории исторического кладбища и сноса объекта культурного наследия в Уфе

В Уфе возбудили дело из-за стройки на территории исторического кладбища.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе возбудили уголовное дело из-за стройки на территории исторического кладбища. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Сотрудники ведомства выявили сообщение о начале строительства на территории старого кладбища, которое является объектом археологии «Монастырь Благовещенский, кладбище — 1». Кроме того, есть данные о том, что застройщик снес объект культурного наследия — фундамент Игуменского корпуса, и незаконно проводит там строительно-земляные работы.

Следком организовал процессуальную проверку, по результатам которой завел уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося и сбор доказательств.

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