Заведено уголовное дело по факту строительства на территории исторического кладбища и сноса объекта культурного наследия в Уфе

В Уфе возбудили уголовное дело из-за стройки на территории исторического кладбища. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Сотрудники ведомства выявили сообщение о начале строительства на территории старого кладбища, которое является объектом археологии «Монастырь Благовещенский, кладбище — 1». Кроме того, есть данные о том, что застройщик снес объект культурного наследия — фундамент Игуменского корпуса, и незаконно проводит там строительно-земляные работы.
Следком организовал процессуальную проверку, по результатам которой завел уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося и сбор доказательств.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.