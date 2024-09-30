В Омске без горячей воды остаются 355 домов

Специалисты «Тепловой компании» продолжают устранять многочисленные повреждения по всему городу.
Так, за прошедшие выходные коммунальщики разобрались с 17 повреждениями. Работы велись в Комсомольском городке и 14-м Военном городке, а также на улицах Гашека, Партизанской, Звездова, Мира, Стальского, Крылова, 9-й Марьяновской, 4-й Кордной, Кировской, Орджоникидзе, Крылова и 1-й Транспортной. Горячая вода вернулась в 177 домов.
Тем не менее проблемы с водоснабжением остаются актуальными для 355 домов. Сообщается о 316 повреждениях на сетях. Сегодня, 30 сентября, идёт работа более чем по 20 адресам во всех округах Омска. Помимо этого, идёт капитальный ремонт теплосетей около строящегося ЖК «Золотые Купола», а также в посёлке Черемушки и на 8-й Линии.
Добавим, что официально отопительный сезон начался ровно неделю назад, 23 сентября. Тем не менее отголоски лета в виде неработающей горячей воды из-под крана ещё отзываются в сотнях омских семей.
А вот в плане погоды лето заканчивается уже на днях. Октябрь «порадует» перепадами температур: уже скоро синоптики советуют ожидать сильный снегопад.