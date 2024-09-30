В Омске без горячей воды остаются 355 домов

Тем не менее проблемы с водоснабжением остаются актуальными для 355 домов. Сообщается о 316 повреждениях на сетях. Сегодня, 30 сентября, идёт работа более чем по 20 адресам во всех округах Омска. Помимо этого, идёт капитальный ремонт теплосетей около строящегося ЖК «Золотые Купола», а также в посёлке Черемушки и на 8-й Линии.