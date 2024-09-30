Кем был Джек-потрошитель, который привел Лондон в ужас

С 31 августа по 9 ноября в Уайтчепеле были убиты пять женщин. Жертвам перерезали горло сильными ударами очень острого оружия, а после их вскрывали и вытаскивали внутренности. Есть предположение, что сначала жертву душили, и поэтому никто в перенаселенном Уайтчепеле никогда не слышал криков. Иногда полицейские, совершавшие обход, прибывали на место преступления буквально на несколько минут позже самого убийства, но обнаруживали только истерзанную жертву. Из-за этого появились слухи о неуловимости Джека и его превосходстве над полицией.