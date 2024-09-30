Минтранс сократил курсы для таксистов в Беларуси

В Беларуси изменена единая программа повышения квалификации для водителей механических транспортных средств категории «В». Подробнее рассказали в телеграм-канале Минтранса.
В частности, корректировки вносит постановление Минтранса (№ 83 от 17 сентября 2024-го). Документ регламентирует изменения в единую программу повышения квалификации белорусских водителей такси с категорией «В».
Например, срок повышения квалификации сокращается с 8 до 5 дней. И вместо 55 часов обучения остается 35 часов.
Также изменены требования к минимальному перечню учебного оборудования кабинета по некоторым предметам.
Постановление вступит в силу 9 октября 2024-го.