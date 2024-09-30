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Минтранс сократил курсы для таксистов в Беларуси

Белорусские таксисты будут меньше учиться на курсах.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси изменена единая программа повышения квалификации для водителей механических транспортных средств категории «В». Подробнее рассказали в телеграм-канале Минтранса.

В частности, корректировки вносит постановление Минтранса (№ 83 от 17 сентября 2024-го). Документ регламентирует изменения в единую программу повышения квалификации белорусских водителей такси с категорией «В».

Например, срок повышения квалификации сокращается с 8 до 5 дней. И вместо 55 часов обучения остается 35 часов.

Также изменены требования к минимальному перечню учебного оборудования кабинета по некоторым предметам.

Постановление вступит в силу 9 октября 2024-го.