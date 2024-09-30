Жителей приграничья в Ленобласти просят носить с собой документы

В погранзонах усилят контроль за состоянием пограничного режима и режима государственной границы. В связи с этим жителям приграничных населенных пунктов напоминают, что при нахождении в пограничной зоне необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и пропуска.