В Омске студенты и волонтеры ОНПЗ высадили цветы и кустарники у политеха

Более 1000 декоративных растений высадили у ОмГТУ студенты и сотрудники Омского НПЗ. Новый сквер появился у политеха в рамках проекта «Зеленая среда» по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». На территории, прилегающей к зданию 1-го корпуса, выстелили новый газон, высадили кустарники, многолетние цветы и декоративные злаковые, обустроили дорожки и установили скамейками. Как отметил бывший выпускник ОмГТУ, машинист компрессорных установок ОНПЗ Никита Синицин, делать город чище — это инициатива, на которую мы с коллегами охотно откликаемся.
«Благодаря проекту “Зеленая среда” у Омского государственного технического университета появилось новое комфортное зеленое пространство. Символично, что сегодня сотрудники ОНПЗ высаживали деревья вместе со студентами-первокурсниками. Возможно, в будущем эти ребята продолжат волонтерскую деятельность уже в статусе сотрудников Омского НПЗ», — подчеркнул машинист компрессорных установок ОНПЗ Никита Синицин.
Ранее волонтеры «Газпром нефти» озеленили и благоустроили пространства у Омского государственного педагогического университета и Сибирской государственной автодорожной академии. Многие сотрудники компании в Омске являются выпускниками этих вузов. «Зеленая среда» — проект по озеленению территорий. Входит в систему экологических проектов программы «Родные города», которая направлена на улучшение среды для жизни людей.
«Омский НПЗ уделяет большое внимание вопросам экологии. Волонтеры предприятия регулярно участвуют в субботниках, очистке берегов Иртыша от мусора и озеленении Омска. Каждое новое дерево — наш вклад в чистый воздух. Парки и скверы — важная часть городского пространства, где омичи смогут отдыхать. Благодаря компании “Газпром нефть” в городе появилась еще одна современная зеленая зона. Новый сквер станет украшением городка Нефтяников», — отметил Кирилл Морозов, заместитель генерального директора Омского НПЗ.
В этом году при поддержке Омского НПЗ в рамках проекта «Зеленая среда» у Успенского кафедрального собора появилась роща сибирских абрикосов. Всего с 2021 года в Омске и области «Газпром нефть» высадила более 37 тыс. деревьев и кустарников.