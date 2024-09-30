В Омске студенты и волонтеры ОНПЗ высадили цветы и кустарники у политеха

Более 1000 декоративных растений высадили у ОмГТУ студенты и сотрудники Омского НПЗ. Новый сквер появился у политеха в рамках проекта «Зеленая среда» по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». На территории, прилегающей к зданию 1-го корпуса, выстелили новый газон, высадили кустарники, многолетние цветы и декоративные злаковые, обустроили дорожки и установили скамейками. Как отметил бывший выпускник ОмГТУ, машинист компрессорных установок ОНПЗ Никита Синицин, делать город чище — это инициатива, на которую мы с коллегами охотно откликаемся.