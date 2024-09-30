«За год грубых нарушений не было»: эксперты о том, как в РТ следят за школьным питанием

«На сегодняшний день все закупки централизованы в исполнительных комитетах районов. Это означает, что для нужд школ и детского сада размещает закупки непосредственно Исполком. Сложился единый подход в организации питания, а именно проводятся закупки на оказание услуг питания в образовательных учреждениях. То есть на данный момент заказчик закупает не продукты питания, а именно услуги по приготовлению питания для учащихся», — уточнил генеральный директор «Центра развития закупок РТ» Нияз Газеев.