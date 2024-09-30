Белгидромет: в первые дни октября погода в Беларуси будет контрастной

В прошедшие выходные в республику пришла осень: температура воздуха существенно понизилась. «Если в субботу в дневные часы по стране еще было от 18 до 28 градусов, то в воскресенье днем столбики термометров уже выше 12−15 не поднимались. Кроме того, в ночь на понедельник, 30 сентября, по западу Витебской области на высоте 2 см от поверхности почвы были зафиксированы заморозки от 0 до минус 2», — рассказали в Белгидромете.
В ближайшие дни,
«Однако ночи будут достаточно прохладными: в ночь на вторник — плюс 4−10, в ночь на среду — плюс 2−9. Во вторник дожди, в основном небольшие, ожидаются в основном по западной половине страны, а в среду местами по стране», — отметили синоптики.
Во второй половине рабочей недели Беларусь окажется в зоне влияния атмосферных фронтов с Западной Европы, поэтому во многих районах пройдут дожди различной интенсивности. При этом по-прежнему более теплая погода сохранится по юго-востоку республики.
«По предварительным прогнозам, в предстоящие выходные
Во вторник, 1 октября, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по западной половине пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный 5−10 м/с, ночью по северо-востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — 4−10 градусов, максимальная днем — 8−14, по восточной половине — 15−20 градусов.
В среду, 2 октября, местами по стране прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4−9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — 2−9 градусов, максимальная днем — 10−17, по юго-востоку местами до 20 градусов.
В четверг, 3 октября, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4−9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 3−9 градусов, максимальная днем — 10−17, по юго-востоку местами до 20 градусов.
В пятницу, 4 октября, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — 5−12 градусов, максимальная днем — 9−16, по юго-востоку до 19 градусов.
В субботу, 5 октября, местами по стране прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — от 1 по северо-западу до 12 градусов по юго-востоку, местами по северо-западу возможны заморозки от 0 до минус 2. Максимальная температура воздуха днем составит 10−17 градусов.
В воскресенье, 6 октября, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — 1−8 градусов, местами возможны заморозки от 0 до минус 2. Днем воздух прогреется до 11−17 градусов тепла.