Белгидромет: в первые дни октября погода в Беларуси будет контрастной

В прошедшие выходные в республику пришла осень: температура воздуха существенно понизилась. «Если в субботу в дневные часы по стране еще было от 18 до 28 градусов, то в воскресенье днем столбики термометров уже выше 12−15 не поднимались. Кроме того, в ночь на понедельник, 30 сентября, по западу Витебской области на высоте 2 см от поверхности почвы были зафиксированы заморозки от 0 до минус 2», — рассказали в Белгидромете.