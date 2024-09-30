Нижегородцы высказались о станциях метро на Родионова и в 7-м микрорайоне.

Нижегородцы в социальных сетях поделились своим мнением об идее построить станции метро рядом с ТЦ «Фантастика» и в 7-м микрорайоне.
Недавно глава ГУММиДа Андрей Левдиков назвал логичным продление метро по улице Родионова и в Сормове. Конкретных планов пока что нет, однако эти вопросы прорабатываются.
Мнения жителей города относительно создания новых станций метро разделились. Так, многие горожане считают, что правильнее было бы развивать наземный транспорт.
«Побольше автобусов сделали бы. Развивайте наземный транспорт, чтобы в 8 вечера можно было бы уехать», — написал один из жителей города.
Многие комментаторы считают, что метро нужнее в Щербинках и на проспекте Гагарина.
Напомним, нижегородцам рассказали, что происходит с потерянными в метро вещами.