Производственный календарь на октябрь 2024 года: праздники, памятные даты, выходные

Октябрь — второй месяц осени. Хотя погода в первые дни октября в центральной части России будет, по прогнозам синоптиков, непривычно теплой, поворот к зиме уже не за горами. На Руси этот месяц назывался листопадом, а еще — свадебником. Как мы будем отдыхать и работать в октябре 2024 года согласно производственному календарю, какие в этом месяце будут праздники и выгодно ли брать отпуск в октябре — в материале «Газеты.Ru».