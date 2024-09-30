От заморозков в Астане до 26 градусов тепла в Шымкенте: о погоде на три дня

Прогноз погоды по Астане
- 1 октября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 22−24 тепла.
- 2 октября: переменная облачность, днем временами дождь. Днем порывы ветра поднимутся до 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 11−13 тепла.
- 3 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 9−11 тепла.
Прогноз погоды по Алматы
- 1 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 7−9, днем 20−22 тепла.
- 2 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10−12, днем 22−24 тепла.
- 3 октября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 8−10, днем 20−22 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 1 октября: переменная облачность, в первой половине ночи дождь, гроза. Ночью порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 23−25 тепла.
- 2 октября: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Температура воздуха ночью 10−12, днем 23−25 тепла.
- 3 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный, 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 24−26 тепла.