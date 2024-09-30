От заморозков в Астане до 26 градусов тепла в Шымкенте: о погоде на три дня

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о погоде на ближайшие три дня. По данным специалистов, с 1 по 3 октября 2024 года в Астане ночью температура опустится до трех градусов, в Алматы пройдет дождь, а в Шымкенте воздух прогреется до 26 градусов, сообщает Zakon.kz.