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От заморозков в Астане до 26 градусов тепла в Шымкенте: о погоде на три дня

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о погоде на ближайшие три дня. По данным специалистов, с 1 по 3 октября 2024 года в Астане ночью температура опустится до трех градусов, в Алматы пройдет дождь, а в Шымкенте воздух прогреется до 26 градусов, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +14°
Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане

  • 1 октября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 22−24 тепла.
  • 2 октября: переменная облачность, днем временами дождь. Днем порывы ветра поднимутся до 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 11−13 тепла.
  • 3 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 9−11 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

  • 1 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 7−9, днем 20−22 тепла.
  • 2 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10−12, днем 22−24 тепла.
  • 3 октября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 8−10, днем 20−22 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 1 октября: переменная облачность, в первой половине ночи дождь, гроза. Ночью порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 23−25 тепла.
  • 2 октября: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Температура воздуха ночью 10−12, днем 23−25 тепла.
  • 3 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный, 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 24−26 тепла.