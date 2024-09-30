IOWA, Нюша и Валерия выступили на «Вечернем Звуке»

Мы знаем, насколько сильно музыкантам важно, чтобы их творчество услышали. В каждый свой трек артисты вкладывают много времени, ресурсов и эмоций. Именно поэтому мы регулярно проводим «Вечерний Звук»: здесь исполнители могут быть уверены, что их музыка обязательно найдет слушателей, а новые песни получат статус будущих хитов.