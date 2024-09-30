IOWA, Нюша и Валерия выступили на «Вечернем Звуке»

26 сентября HiFi-стриминг Звук провел традиционное мероприятие «Вечерний Звук» в пространстве СТУДИО. Свои новинки и хиты представили как популярные артисты, так и начинающие исполнители.
В этот раз зрителей порадовали выступлениями Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Валерия, IOWA, Нюша, bearwolf, Иракли, Burito, Gidayyat, Тото, VENERA и Olisha.
Свой совместный релиз также исполнили Red Square и DENIIZA. Артисты не раз попадали в плейлист Звука ГРОМЧЕ, в котором представлены самые топовые треки от начинающих артистов. Туда можно попасть через приложение Звук СТУДИО.
Из зала артистов поддерживали представители индустрии и блогеры: Карина Нигай, Иосиф Пригожин, Яна Чурикова, Коста Лакоста, ГАНВЕСТ, Олег Пилягин, Саня Беккер, Татьяна Тур, DJ DimixeR, Артем Белов @554th и другие.
Мы знаем, насколько сильно музыкантам важно, чтобы их творчество услышали. В каждый свой трек артисты вкладывают много времени, ресурсов и эмоций. Именно поэтому мы регулярно проводим «Вечерний Звук»: здесь исполнители могут быть уверены, что их музыка обязательно найдет слушателей, а новые песни получат статус будущих хитов.
Сергей Балдин.
генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук.
Ранее Звук Медиа поговорили с исполнителем Тото о его новом альбоме «Я и я» (2024), уральском менталитете и «Вечернем Звуке».