Завтра в Омске изменится схема движения на перекрестке Красный путь—Фрунзе

«При следовании от метромоста в направлении улицы Фрунзе выполнение поворота налево будет разрешено как с третьей, так и с четвертой полосы. Таким образом, мы отменяем ранее введенные корректировки, которые были приняты в период проведения работ по капитальному ремонту Ленинградского моста», — уточнил глава города.