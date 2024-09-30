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Завтра в Омске изменится схема движения на перекрестке Красный путь—Фрунзе

Схема подкорректирована по просьбам омичей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября в Омске изменится схема движения по оживленному перекрестку Красный путь— Фрунзе. Как сообщил мэр Сергей Шелест, корректировка проведена по просьбам омичей.

«При следовании от метромоста в направлении улицы Фрунзе выполнение поворота налево будет разрешено как с третьей, так и с четвертой полосы. Таким образом, мы отменяем ранее введенные корректировки, которые были приняты в период проведения работ по капитальному ремонту Ленинградского моста», — уточнил глава города.

Уже завтра на перекрестке в соответствии с новой схемой движения будут заменены дорожные знаки.