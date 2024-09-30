Чудотворную икону Божией Матери «Феодоровская» привезут в Воронеж

Широкое почитание Феодоровская икона получила в 1613 году после того, как при избрании на царство ею был благословлен Михаил Романов. После этого события было установлено празднование иконы 14 марта в дополнение к воспоминанию ее явления 16 августа (по старому стилю) и начали появляться многочисленные списки с нее. Сам же образ стал родовой святыней семьи Романовых. В Богоявленский собор Богоявленско-Анастасииного женского монастыря икона была перенесена в августе 1991 года.