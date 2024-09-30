Чудотворную икону Божией Матери «Феодоровская» привезут в Воронеж

В Благовещенский собор в Воронеже будет принесена чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская» из Богоявленского собора Костромского кремля. Торжественная встреча состоится в 7:30 субботы, 5 октября. Святыня пробудет в областном центре до 19:00 четверга, 10 октября. В пятницу и субботу, 11 и 12 октября, икона будет находиться в Борисоглебской епархии, а 13 и 14 октября святыню доставят в Россошанскую епархию. Об этом сообщили в Воронежской епархии.
По традиции перед святыней молятся о семье и семейном благополучии. Икона будет принесена по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках празднования Года семьи.
В июле Воронеж присоединился к Всероссийскому молебну о Победе перед чудотворной Казанской иконой Божией Матери. В Благовещенском соборе состоялась встреча святыни. Поклониться иконе пришли сотни верующих. Подробнее — в материале РИА «Воронеж».
Справка РИА «Воронеж»
Свое название Феодоровская икона получила в честь святого Феодора Стратилата, небесного покровителя Костромы. История обретения чудотворного образа связана с именем этого святого. Одной из особенностей иконы является то, что она двухсторонняя — лик Богородицы близок по иконографии к Владимирской иконе Божией Матери, а на оборотной стороне изображена святая великомученица Параскева (Пятница), покровительница Полоцкого княжеского дома. Считается, что именно этим образом князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына, Александра Невского, на брак с полоцкой княжной Братиславой.
Широкое почитание Феодоровская икона получила в 1613 году после того, как при избрании на царство ею был благословлен Михаил Романов. После этого события было установлено празднование иконы 14 марта в дополнение к воспоминанию ее явления 16 августа (по старому стилю) и начали появляться многочисленные списки с нее. Сам же образ стал родовой святыней семьи Романовых. В Богоявленский собор Богоявленско-Анастасииного женского монастыря икона была перенесена в августе 1991 года.