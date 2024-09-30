«Горячая линия»: Куда звонить в Ростовской области при проблемах ЖКХ, здравоохранения, правам потребителя и не только

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ, здравоохранения, прав потребителей и во многих других сферах нашей жизни — такие запросы мы часто набираем в поисковике браузера, чтобы найти нужный телефон.
Вот только теперь искать их по разным сайтам, чтобы выяснить, куда звонить при отключениях света и воды, очередях в больнице и при жалобах, не нужно. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» собрала основные номера «горячих линий» в Ростовской области из самых разных сфер жизни. Сохраняйте себе эту страничку, чтобы не потерять.
ЖКУ.
Единая диспетчерская ЖКХ Ростовской области, в том числе по вопросам отопления:
«Горячие линии» по вопросам ЖКХ в муниципалитетах опубликованы здесь.
ТАРИФЫ.
По ценам и тарифам, подлежащим государственному регулированию:
ПЕНСИИ, ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ.
Единый контакт-центр по социальным вопросам в Социальном фонде России: 8−800−100−00−01. На звонки отвечают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45 без перерыва.
ГОСУСЛУГИ.
Единая справочная о предоставлении государственных и муниципальных услуг: 8−800−100−70−10.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Телефоны «горячей линии» в министерстве здравоохранения, все работают по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00:
— по вопросам лекарственного обеспечения:
— вопросы по организации и качеству медпомощи в лечебных учреждениях области:
— вопросы по вакцинации: +7−928−120−39−49;
— вопросы по противодействию коррупции в сфере здравоохранения:
ОБРАЗОВАНИЕ.
«Горячая линия» по вопросу законности взимания платежей в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях:
Вопросы организации питания школьников:
ДЕТСТВО.
Детский телефон доверия (служба экстренной психологической помощи):
8−800−2000−122 — круглосуточно.
СЕМЬЯ.
«Горячая линия» управления ЗАГС Ростовской области:
РАБОТА.
«Горячая линия» по вопросам занятости населения Ростовской области:
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Телефоны «горячей линии» в департаменте потребительского рынка Ростовской области:
— по фактам нарушения сроков выплаты заработной платы работникам организаций и предприятий сферы потребительского рынка:
— по вопросам ценообразования на социально-значимые продукты питания:
— вопросы защиты прав потребителей в Ростовской области:
— по приему от граждан информации обо всех случаях незаконного оборота контрафактной и фальсифицированной продукции:
— по приему от граждан информации о фактах незаконной продажи видов рыб, занесенных в Красную книгу РФ:
— по противодействию коррупции:
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.
«Горячая линия» по противодействию коррупции правительства Ростовской области:
ЭКОЛОГИЯ.
Единый телефон лесной охраны 8−800−100−94−00 (круглосуточно);
— о незаконном вылове (браконьерстве) можно сообщить в Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству: +7−938−148−44−42;
— «горячая линия» по приему информации от населения о фактах падежа сельскохозяйственных животных или обнаружении их трупов:
— «горячая линия» государственной жилищной инспекции Ростовской области:
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Телефоны «горячей линии» в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области:
— по вопросам нарушения трудового законодательства:
— по вопросам улучшения жилищных условий граждан:
— по вопросам оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, а также начинающим предпринимателям для организации собственного дела:
ИНВЕСТИЦИИ, БИЗНЕС.
Вопросы инвестиционного развития Ростовской области, оказания государственной поддержки организациям-инвесторам:
Вопросы сопровождения инвестиционных проектов на территории Ростовской области:
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.
По вопросам межэтнических отношений (федеральная линия) можно обратиться по электронной почте — monitoring@fadn.gov.ru.