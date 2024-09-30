«Горячая линия»: Куда звонить в Ростовской области при проблемах ЖКХ, здравоохранения, правам потребителя и не только

Вот только теперь искать их по разным сайтам, чтобы выяснить, куда звонить при отключениях света и воды, очередях в больнице и при жалобах, не нужно. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» собрала основные номера «горячих линий» в Ростовской области из самых разных сфер жизни. Сохраняйте себе эту страничку, чтобы не потерять.