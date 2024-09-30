Олбани
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Горячая линия»: Куда звонить в Ростовской области при проблемах ЖКХ, здравоохранения, правам потребителя и не только

Собрали телефоны главных «горячих» линий в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ, здравоохранения, прав потребителей и во многих других сферах нашей жизни — такие запросы мы часто набираем в поисковике браузера, чтобы найти нужный телефон.

Вот только теперь искать их по разным сайтам, чтобы выяснить, куда звонить при отключениях света и воды, очередях в больнице и при жалобах, не нужно. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» собрала основные номера «горячих линий» в Ростовской области из самых разных сфер жизни. Сохраняйте себе эту страничку, чтобы не потерять.

Часто жители звонят по поводу коммунальных проблем. Юлия ПЫХАЛОВА

ЖКУ.

Единая диспетчерская ЖКХ Ростовской области, в том числе по вопросам отопления: +7 (863) 240−13−60, +7 (863) 240−13−79.

«Горячие линии» по вопросам ЖКХ в муниципалитетах опубликованы здесь.

ТАРИФЫ.

По ценам и тарифам, подлежащим государственному регулированию: +7 (863) 263−42−06. Позвонить можно в рабочие дни.

ПЕНСИИ, ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ.

Единый контакт-центр по социальным вопросам в Социальном фонде России: 8−800−100−00−01. На звонки отвечают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45 без перерыва.

ГОСУСЛУГИ.

Единая справочная о предоставлении государственных и муниципальных услуг: 8−800−100−70−10.

Несколько «горячих» линий выделены под вопросы здравоохранения. Елена СТЕПАНОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

Телефоны «горячей линии» в министерстве здравоохранения, все работают по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00:

— по вопросам лекарственного обеспечения: +7 (863) 263−20−50;

— вопросы по организации и качеству медпомощи в лечебных учреждениях области:

+7 (863) 242−41−09, +7−928−120−39−49;

— вопросы по вакцинации: +7−928−120−39−49;

— вопросы по противодействию коррупции в сфере здравоохранения: +7 (863) 242−42−17.

ОБРАЗОВАНИЕ.

«Горячая линия» по вопросу законности взимания платежей в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях: +7 (863) 282−22−03. Звонки принимают в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45.

Вопросы организации питания школьников: +7 (863) 240−46−56. «Горячая линия» работает с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45.

ДЕТСТВО.

Детский телефон доверия (служба экстренной психологической помощи):

8−800−2000−122 — круглосуточно.

СЕМЬЯ.

«Горячая линия» управления ЗАГС Ростовской области: +7 (863) 240−95−98. Обращаться с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и с 9:00 до 16:45 в пятницу, перерыв с 13:00 до 13:45;

РАБОТА.

«Горячая линия» по вопросам занятости населения Ростовской области: +7 (863) 244−22−53. Звонить с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и с 9:00 до 16:45 в пятницу, перерыв с 13:00 до 13:45.

Специалисты ответят по указанным телефонам. Алексей БУЛАТОВ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Телефоны «горячей линии» в департаменте потребительского рынка Ростовской области:

— по фактам нарушения сроков выплаты заработной платы работникам организаций и предприятий сферы потребительского рынка: +7 (863) 240−25−47. Отвечают на звонки с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45;

— по вопросам ценообразования на социально-значимые продукты питания:

+7 (863) 240−26−44. «Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45;

— вопросы защиты прав потребителей в Ростовской области: +7 (961) 301−01−03. Звонить в рабочие дни с 10:00 до 17:00;

— по приему от граждан информации обо всех случаях незаконного оборота контрафактной и фальсифицированной продукции: +7 (863) 269−77−48. Отвечают на звонки с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45;

— по приему от граждан информации о фактах незаконной продажи видов рыб, занесенных в Красную книгу РФ: +7 (863) 240−46−86. Обращаться с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45;

— по противодействию коррупции: +7 (863) 269−77−30. Работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

«Горячая линия» по противодействию коррупции правительства Ростовской области: +7 (863) 240−72−36;

ЭКОЛОГИЯ.

Единый телефон лесной охраны 8−800−100−94−00 (круглосуточно);

— о незаконном вылове (браконьерстве) можно сообщить в Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству: +7−938−148−44−42;

— «горячая линия» по приему информации от населения о фактах падежа сельскохозяйственных животных или обнаружении их трупов: +7 (863) 223−20−52, +7 (863) 210−48−20. На звонки отвечают в рабочие дни;

— «горячая линия» государственной жилищной инспекции Ростовской области: +7 (863) 210−22−14. Звонить можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и с 9:00 до 16:45 в пятницу, перерыв с 13:00 до 13:45.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Телефоны «горячей линии» в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области:

— по вопросам нарушения трудового законодательства: +7 (863) 232−04−33. На звонки отвечают в рабочие дни;

— по вопросам улучшения жилищных условий граждан: +7 (863) 250−97−71. Звонить можно в рабочие дни;

— по вопросам оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, а также начинающим предпринимателям для организации собственного дела: +7 (863) 250−97−69. Отвечают в рабочие дни.

ИНВЕСТИЦИИ, БИЗНЕС.

Вопросы инвестиционного развития Ростовской области, оказания государственной поддержки организациям-инвесторам: +7 (863) 240−56−38, 7 (863) 240−17−47. На звонки отвечают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и с 9:00 до 16:45 в пятницу, перерыв с 13:00 до 13:45.

Вопросы сопровождения инвестиционных проектов на территории Ростовской области: +7 (863) 240−58−49, +7 (863) 240−50−33. Звонки ждут с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и с 9:00 до 16:45 в пятницу, перерыв с 13:00 до 13:45.

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.

По вопросам межэтнических отношений (федеральная линия) можно обратиться по электронной почте — monitoring@fadn.gov.ru.