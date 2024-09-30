Железнодорожный маршрут Риддер-Новосибирск возобновят

«Министерством транспорта РК достигнута договоренность с Министерством транспорта РФ по возобновлению международного железнодорожного сообщения “Риддер-Новосибирск”. Поезда начнут курсировать с 18 декабря 2024 года с периодичностью один раз каждые четыре дня», — говорится в сообщении.