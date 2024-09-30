Железнодорожный маршрут Риддер-Новосибирск возобновят

«Министерством транспорта РК достигнута договоренность с Министерством транспорта РФ по возобновлению международного железнодорожного сообщения “Риддер-Новосибирск”. Поезда начнут курсировать с 18 декабря 2024 года с периодичностью один раз каждые четыре дня», — говорится в сообщении.
Как на встрече с жителями региона рассказал министр транспорта Марат Карабаев, международный поезд № 407/408 «Новосибирск-Риддер» обслуживанием ОАО «РЖД» состоит из шести вагонов (3 купе, 3 плацкарта) на 250 пассажиров.
«Таким образом, обращение восточноказахстанцев не осталось без внимания. Вышеуказаннный поезд оснащен системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения, биотуалетными комплексами, розетками, USB-портами для подзарядки мобильных устройств/гаджетов и индивидуальным освещением возле каждого места и др.», — анонсировали в Минтрансе.
Напомним, ранее сообщалось о восстановлении международного маршрута сообщением Караганда — Москва.
«С 17 декабря 2024 года международный скорый поезд № 83/84 по маршруту “Караганда-Москва” возобновит курсирование периодичностью два раза в неделю. Отправление из Караганды запланировано по вторникам и субботам, из Москвы — по вторникам и пятницам», — информировало АО «Пассажирские перевозки».