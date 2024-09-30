Сад Мариинского дворца закрылся для посетителей до лета

Сад Мариинского дворца закрылся для посетителей. В конце сентября там провели последнюю в этом сезоне экскурсию. Во время нее состоялась акция «Книга в подарок», была показана литературная композиция «Пушкин. Евгений Онегин. Рисунки на полях», а также прозвучала музыка в исполнении ансамбля «Эссе-квинтет». Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Петербурга.
— Музейно-библиотечный парламентский центр ЗакСа в этом году во второй раз принял участие в Историко-культурном фестивале «День дома». Все мероприятия фестиваля проходили в саду Заксобрания. Помимо этого, в течение лета хранители Мариинского дворца провели почти 30 экскурсий, — добавили в пресс-службе.
Всего же за лето в саду Мариинского дворца провели 60 мероприятий, а посетили его более 62 тысяч человек.
Напомним, что сад для свободного посещения открыли в мае 2022 года — впервые за 178 лет. За прошедшие три летних сезона в нем побывали свыше 100 тысяч посетителей.