Сад Мариинского дворца закрылся для посетителей до лета

Сад Мариинского дворца закрылся для посетителей. В конце сентября там провели последнюю в этом сезоне экскурсию. Во время нее состоялась акция «Книга в подарок», была показана литературная композиция «Пушкин. Евгений Онегин. Рисунки на полях», а также прозвучала музыка в исполнении ансамбля «Эссе-квинтет». Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Петербурга.