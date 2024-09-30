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Участник СВО из Пермского края добился права на инвалидность

После тяжелого ранения и нескольких операций ему отказывали в законном праве.

Источник: Комсомольская правда

Ветеран специальной военной операции из Кудымкара добился присвоения группы инвалидности только после вмешательства уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко.

«Мне написал участник специальной военной операции из города Кудымкар. Мужчина рассказал, что в период прохождения военной службы получил тяжелое ранение, перенес несколько сложных операций, однако при первичном обращении по месту жительства в Бюро медико-социальной экспертизы ему было отказано в установлении группы инвалидности», — пишет Игорь Сапко.

После вмешательства пермского омбудсмена в дело, вопрос о присвоении группы инвалидности прикамцу был пересмотрен. Кроме того, ему разработали индивидуальную программу реабилитации.

права человека