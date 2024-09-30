Участник СВО из Пермского края добился права на инвалидность

«Мне написал участник специальной военной операции из города Кудымкар. Мужчина рассказал, что в период прохождения военной службы получил тяжелое ранение, перенес несколько сложных операций, однако при первичном обращении по месту жительства в Бюро медико-социальной экспертизы ему было отказано в установлении группы инвалидности», — пишет Игорь Сапко.