Участник СВО из Пермского края добился права на инвалидность

Ветеран специальной военной операции из Кудымкара добился присвоения группы инвалидности только после вмешательства уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко.
«Мне написал участник специальной военной операции из города Кудымкар. Мужчина рассказал, что в период прохождения военной службы получил тяжелое ранение, перенес несколько сложных операций, однако при первичном обращении по месту жительства в Бюро медико-социальной экспертизы ему было отказано в установлении группы инвалидности», — пишет Игорь Сапко.
После вмешательства пермского омбудсмена в дело, вопрос о присвоении группы инвалидности прикамцу был пересмотрен. Кроме того, ему разработали индивидуальную программу реабилитации.