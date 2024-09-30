В Иркутской области появятся группы по противодействию нелегальной занятости

Рабочие группы региональной комиссии будут работать с теми работодателями, у которых выявляются случаи «неофициального» найма сотрудников. Это будут и меры для легализации таких работников и предупреждение о негативных последствиях такого труда, причем как для организаций, так и для самих граждан.