В Иркутской области появятся группы по противодействию нелегальной занятости

Решение о создании рабочих групп по противодействию нелегальной занятости было принято на заседании областной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости (МВК). Такие будут работать в каждом муниципалитете Приангарья.
— Сегодня губернатором Иркутской области Игорем Ивановичем Кобзевым поставлена задача по безусловному обеспечению конституционных прав жителей Приангарья на труд, — пояснил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
По словам председателя кабмина, главная цель работы комиссии заключается именно в легализации трудовых отношений, поскольку только такой труд гарантирует защиту всех прав работников.
Министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков добавил, что в рамках выполнения требований нового Федерального закона о занятости населения, на сегодняшний день в Приангарье обеспечено принятие всех необходимых нормативных актов, предусмотренных законодательством.
Рабочие группы региональной комиссии будут работать с теми работодателями, у которых выявляются случаи «неофициального» найма сотрудников. Это будут и меры для легализации таких работников и предупреждение о негативных последствиях такого труда, причем как для организаций, так и для самих граждан.
Как сообщили в министерстве труда и занятости Приангарья, в первом полугодии 2024 года удалось добиться легализации 2,5 тысячи сотрудников — все они заключили официальные трудовые договоры со своими работодателями или зарегистрировали предпринимательскую деятельность.