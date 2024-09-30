Олбани
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запрет движения по Красноказачьей ввели в Иркутске до 8 октября

Движение закроют в районе Советской 126.

Источник: Комсомольская правда

Запрет движения по Красноказачьей в Иркутске с 30 сентября 2024 продлится до 8 октября. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, на участке будут работать специалисты.

Запрет движения по Красноказачьей в Иркутске с 30 сентября 2024

— Движение закроют в районе дома на Советской 126. Там проведут аварийные ремонтные работы на тепловых сетях, — рассказывают в пресс-службе мэрии.

Именно поэтому ввели запрет движения по Красноказачьей в Иркутске с 30 сентября 2024 до 8 октября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бизнесмен из Иркутской области похитил более 11 миллионов рублей. За мошенничество его отправят в тюрьму. Установлено, что с апреля по сентября 2022 года он продавал мясные изделия. Просил своих знакомых материально вложиться в дело. Однако после получения денег прекращал с ними общаться.