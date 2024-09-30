Запрет движения по Красноказачьей ввели в Иркутске до 8 октября

Запрет движения по Красноказачьей в Иркутске с 30 сентября 2024 продлится до 8 октября. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, на участке будут работать специалисты.
— Движение закроют в районе дома на Советской 126. Там проведут аварийные ремонтные работы на тепловых сетях, — рассказывают в пресс-службе мэрии.
Именно поэтому ввели запрет движения по Красноказачьей в Иркутске с 30 сентября 2024 до 8 октября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бизнесмен из Иркутской области похитил более 11 миллионов рублей. За мошенничество его отправят в тюрьму. Установлено, что с апреля по сентября 2022 года он продавал мясные изделия. Просил своих знакомых материально вложиться в дело. Однако после получения денег прекращал с ними общаться.