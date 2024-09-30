Запрет движения по Красноказачьей ввели в Иркутске до 8 октября

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бизнесмен из Иркутской области похитил более 11 миллионов рублей. За мошенничество его отправят в тюрьму. Установлено, что с апреля по сентября 2022 года он продавал мясные изделия. Просил своих знакомых материально вложиться в дело. Однако после получения денег прекращал с ними общаться.