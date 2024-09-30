Длинная очередь из автобусов собралась на Среднеохтинском. Ремонт моста все еще держит пробку

По данным «Яндекс. Пробок», Среднеохтинский проспект стоит плотно от Гусевой улицы до Красногвардейской площади и чуть менее плотно — от Большой Пороховской. Пробки также сохраняются на Якорной улице, проспекте Металлистов, Большеохтинском проспекте, Свердловской набережной, Комаровском мосту и проезде и на Новочеркасском проспекте, хотя с огромным утренним затором уже не сравнить.