Длинная очередь из автобусов собралась на Среднеохтинском. Ремонт моста все еще держит пробку

Если автомобилистам стало полегче, то общественный транспорт по-прежнему томится в пробке.
Длинную очередь из автобусов днем 30 сентября запечатлел на Среднеохтинском проспекте читатель «Фонтанки» Сергей. На перекрестке — толкучка еще и с троллейбусами. Как пишет «Организатор перевозок», еще с полудня из-за пробки в Комаровском проезде автобусы № 15, 21, 22, 105, 132, 136, 174, 181, 183, 206, 290, 295 и троллейбусы № 1, 7, 16, 33 едут с задержками минимум в полчаса.
По данным «Яндекс. Пробок», Среднеохтинский проспект стоит плотно от Гусевой улицы до Красногвардейской площади и чуть менее плотно — от Большой Пороховской. Пробки также сохраняются на Якорной улице, проспекте Металлистов, Большеохтинском проспекте, Свердловской набережной, Комаровском мосту и проезде и на Новочеркасском проспекте, хотя с огромным утренним затором уже не сравнить.
Напомним, что с 27 сентября ремонтируют дорожное покрытие на Большеохтинском мосту, из-за чего движение по нему ограничено. Кроме того, на Новочеркасском идет ремонт трамвайных путей.