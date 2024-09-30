В Омске изменятся схемы двух автобусных маршрутов

На подходе по улице Сейфуллина установят дорожный знак 4.1.2 «Движение направо». Он будет действовать для водителей, выезжающим с Сейфуллина в сторону Лукашевича. Им необходимо будет выполнить правый поворот на улицу Волгоградскую в сторону улицы Конева, а затем развернуться на обустроенном развороте в районе первого въезда на территорию ТЦ «Мега». Левый поворот с Волгоградской на Сейфуллина при этом сохранится.