Олбани
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске изменятся схемы двух автобусных маршрутов

Корректировки коснутся автобусов № 88 и 272.

Источник: Комсомольская правда

Как уже писала «КП-Омск», завтра, с 31 августа, открывается для движения перекресток бульвара Архитекторов с улицей Волгоградской.

Корректировки в организации дорожного движения пройдут и на прилегающих к перекрестку дорогах. Так, на пересечении улиц Волгоградской и Сейфуллина изменится приоритет: главной дорогой снова станет улица Волгоградская.

На подходе по улице Сейфуллина установят дорожный знак 4.1.2 «Движение направо». Он будет действовать для водителей, выезжающим с Сейфуллина в сторону Лукашевича. Им необходимо будет выполнить правый поворот на улицу Волгоградскую в сторону улицы Конева, а затем развернуться на обустроенном развороте в районе первого въезда на территорию ТЦ «Мега». Левый поворот с Волгоградской на Сейфуллина при этом сохранится.

Будет скорректирован режим работы светофорного объекта на пересечении улицы Конева и съезда к ТЦ «Мега» — увеличится время работы разрешающего сигнала по улицам Конева и Волгоградской в разные периоды.

Также с 31 августа изменятся схемы движения двух маршрутов городского пассажирского транспорта:

— автобусы по маршруту № 88 при движении от улицы Сейфуллина в сторону автовокзала поедут с правым поворотом на улицу Волгоградскую, через территорию ТЦ «Мега». Затем — по улицам Волгоградской и Лукашевича, проспекту Комарова, далее без изменений схеме движения;

— автобусы по маршруту № 272 от ТЦ «Мега» поедут по Волгоградской, затем — по Лукашевича и далее по действующей схеме.

Сейчас реконструкция бульвара Архитекторов развернута на всем протяжении четырехкилометровой дороги.