Ильсур Метшин: «Казань готова к отопительному сезону»

АО «Казэнерго» завершило гидравлические испытания теплосетей, обновило более 11 км инженерных коммуникаций, отремонтировало девять котлов в котельных. На эти и другие работы было выделено 67 млн рублей, сообщил на деловом понедельнике генеральный директор организации Фанис Нурмухаметов.
«За счет участия в программах по модернизации коммунальной инфраструктуры, привлечения средств из федерального, республиканского и городского бюджетов, а также средств предприятия удалось нарастить объем ремонта сетей практически в два раза. Важная и необходимая часть — замена изношенных котлоагрегатов. В трех крупных котельных заменены котлы, отработавшие ресурс, еще в двух объектах работы продолжаются. В целом Казань готова к отопительному сезону».
Он добавил, что в работе по пуску тепла ничего нового нет — отопление подключают по заявкам руководителей учреждений. Так, сегодня планируется пустить тепло в восемь детских садов.
Фанис Нурмухаметов доложил, что к отопительному сезону АО «Казэнерго» отремонтировало 22 здания котельных и восемь дымовых труб, обновило еще 107 единиц оборудования и три котла. Продолжается замена котлов в котельных на улицах Аделя Кутуя и Музыкальной — эту работу можно будет завершить и после начала отопительного сезона без ущерба жителям, так как имеется необходимый резерв.
Параллельно предприятие внедряет современные технологии для автоматизации процессов. Такой подход позволяет снизить эксплуатационные расходы, обеспечить безопасность и облегчить контроль над отопительным комплексом. «На сегодня 67 котельных и центральных тепловых пунктов работают без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Информация в онлайн-режиме поступает в центральную диспетчерскую службу предприятия», — пояснил спикер.
Для поддержания в исправном состоянии основных фондов и их обновления АО «Казэнерго» участвует в инвестиционной программе и выполняет план ремонта. Так, в этом году общий объем финансирования инвестиционной программы составил 239 млн рублей. Кроме того, в 2023—2024 годах предприятие участвовало в программе модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением средств из федерального бюджета на условиях софинансирования. За это время на реализацию инициативы суммарно ушло 334 млн рублей, из которых 150 млн — федеральные средства.
Напомним, АО «Казэнерго» обеспечивает теплом 25% казанцев: 2006 многоквартирных домов, 489 социальных объектов, около 1 тыс. других потребителей. Для этого задействованы 127 котельных, 27 центральных тепловых пунктов, 620 км сетей отопления и 82 км сетей горячего водоснабжения.
«АО Казэнерго» решает большой спектр задач не только по своей основной деятельности в Казани, но и на подшефных Татарстану территориях, в том числе восстанавливает системы отопления, освещения в Лисичанске, Рубежном. Обязательно и дальше будем помогать коллегам", — подчеркнул мэр.
Камила Вильданова.