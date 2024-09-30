Ильсур Метшин: «Казань готова к отопительному сезону»

Для поддержания в исправном состоянии основных фондов и их обновления АО «Казэнерго» участвует в инвестиционной программе и выполняет план ремонта. Так, в этом году общий объем финансирования инвестиционной программы составил 239 млн рублей. Кроме того, в 2023—2024 годах предприятие участвовало в программе модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением средств из федерального бюджета на условиях софинансирования. За это время на реализацию инициативы суммарно ушло 334 млн рублей, из которых 150 млн — федеральные средства.