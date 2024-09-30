Цветная стоп-линия появилась на дорогах в Беларуси — что делать водителям

В Беларуси на дорогах начали появляться стоп-линии с различными цветами. Первые в Беларуси «цветные» стоп-линии дополнили дорожную разметку в Гомеле, рассказывает телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Инновационное дублирование сигнала светофора в стоп-линии установили в областном центре на подъезде к пересечению улиц Кожара и Мазурова. Такая цветная стоп-линия в Гомеле — пока единственная в стране.
Такая цветная стоп-линия дублирует сигналы светофора прямо на дороге, дополнительно информируя белорусских водителей при подъезде к регулируемому пересечению, которым необходимо следовать сигналам.
— «Дублер» светофора, по сути, отражает сигналы на вмонтированной в асфальт линии, — прокомментировали в УВД.