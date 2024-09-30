Белорусский геронтолог назвала лучший подарок пожилому человеку

Ментальное здоровье, сохранение когнитивных функций поддерживается в первую очередь через общение, чаще с родными, на лавочках у подъезда. Не менее важна и физическая активность. И это не только посильная работа на дачных грядках, но и танцы. Танцевальное направление в последнее время — тренд не только среди молодежи, но и среди пожилых людей.