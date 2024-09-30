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Белорусский геронтолог назвала лучший подарок пожилому человеку

Белорусский геронтолог считает, что радио лучший подарок для пожилого человека.

Источник: Комсомольская правда

Лучшим подарком для пожилого человека главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава Беларуси Людмила Жилевич в интервью БелТА назвала радио.

«Пускай возле этого человека что-то звучит, пускай он получает новую информацию», — отметила Людмила Жилевич.

По словам специалиста, человек в возрасте должно окружать общение, а при одиночестве звук радио — это хороший вариант, потому что от телевизионной картинки пожилые часто быстро устают.

Ментальное здоровье, сохранение когнитивных функций поддерживается в первую очередь через общение, чаще с родными, на лавочках у подъезда. Не менее важна и физическая активность. И это не только посильная работа на дачных грядках, но и танцы. Танцевальное направление в последнее время — тренд не только среди молодежи, но и среди пожилых людей.

«В Минске уже появились площадки для общих танцев, и там уже есть пожилые и люди на колясках», — отметила Людмила Жилевич.