Megan Thee Stallion поделилась отрывком новой песни

Американская рэперша Megan Thee Stallion выложила в своем личном блоге отрывок неизданного трека. Пока неизвестно, войдет ли он в новый проект певицы, получивший название MEGAN: ACT TWO.
«Я в топе моей игры», — поет Меган в энергичной песне. По всей видимости, в новой композиции рэперша в очередной раз пересмотрит свое влияние на поп-сцену. «Почти закончила работать, красотки, скоро вернусь» — так она подписала пост.
В ролике, сопровождающем отрывок трека, Меган также удивила своих фанатов необычным украшением — бриллиантовыми накладными зубами.
Ранее фит Megan Thee Stallion и RM из BTS «Neva Play» был выбран новой открывающей темой для рестлинг-шоу WWE SmackDown (1999-…).