Олбани
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певец из Бурятии набрал более 90 баллов на телешоу «Ну-ка все вместе»

Выступление Ивана Уланова отметили многие члены жюри.

Источник: Комсомольская правда

Иван Уланов из Бурятии покорил жюри музыкального конкурса «Ну-ка все вместе», который показывают на телеканале «Россия-1». Выпуск с его участием вышел в эфир 27 сентября. Солист группы «Сезон дождей», которая выступает в Улан-Уде, набрал 94 балла.

Ранее молодой человек никогда не участвовал в подобных масштабных конкурсах, особенно на телевидении. Сейчас решил попробовать. С песней «Девчата» он сразу же попал в тройку лидеров.

— Крутой какой! — восхитился член жюри и певец Сергей Лазарев.

После Иван Уланов успешно выступил в полуфинале. Зал стоя аплодировал артисту, а жюри дали оценку в 98 баллов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять жителей Иркутска примут участие в новом сезоне «Суперниндзя», премьера которого состоится 13 октября в 17:00.