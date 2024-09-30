Певец из Бурятии набрал более 90 баллов на телешоу «Ну-ка все вместе»

Иван Уланов из Бурятии покорил жюри музыкального конкурса «Ну-ка все вместе», который показывают на телеканале «Россия-1». Выпуск с его участием вышел в эфир 27 сентября. Солист группы «Сезон дождей», которая выступает в Улан-Уде, набрал 94 балла.
Ранее молодой человек никогда не участвовал в подобных масштабных конкурсах, особенно на телевидении. Сейчас решил попробовать. С песней «Девчата» он сразу же попал в тройку лидеров.
— Крутой какой! — восхитился член жюри и певец Сергей Лазарев.
После Иван Уланов успешно выступил в полуфинале. Зал стоя аплодировал артисту, а жюри дали оценку в 98 баллов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять жителей Иркутска примут участие в новом сезоне «Суперниндзя», премьера которого состоится 13 октября в 17:00.