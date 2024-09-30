Вандалы сломали качели на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде.

Неизвестные сломали качели недалеко от Нижегородской ярмарки в Канавинском районе. Информация об этом опубликована в сообществе «Кстати» в социальной сети.
На фотографиях видно, что одни качели сорваны с цепей, а вторые перевернуты. Местные жители считают, что на этом месте «порезвились вандалы». Один из комментаторов под публикацией написал, что качели на Ярмарочном проезде ломают не первый раз.
«Стабильно эти качели ломают. Скоро, видимо, заменят на простые скамейки», — написал Евгений В.
Жители города возмутились, что неизвестные испортили общественное пространство.
«Надо найти и заставить оплачивать не только ремонт, но и установку еще пары таких новых качелей», — отметил Дмитрий.
Напомним, малолетние вандалы сломали новый фонтан в Ардатовском районе.