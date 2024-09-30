Вице-премьера Башкирии Марзаева обвинили в получении взятки на 37 млн рублей

Примечательно, что бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, который упоминается в релизе как посредник, в мае текущего года так же стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Тогда же его уволили с поста главы дорожного ведомства. Согласно версии следствия, в 2021 году при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» компания «Башкиравтодор» и коммерческая организация заключили договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов для реконструкции региональной автодороги. Клебанов, будучи тогда членом совета директоров «Башкиравтодора», потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его зама пять миллионов рублей за общее покровительство и помощь в получении платежей за выполненные работы по договорам с «Башкиравтодором». В случае отказа экс-чиновник угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты. Опасаясь последствий, руководители предприятия выполнили требования.