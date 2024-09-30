Вице-премьера Башкирии Марзаева обвинили в получении взятки на 37 млн рублей

Следственный комитет предъявил обвинение исполняющему обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алану Марзаеву. Ему вменяют получение взятки в размере 37 млн рублей. Об этом сообщил официальный предстаивтель СК России Светлана Петренко.
— Марзаев получил взятку в размере 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан, — передали в правоохранительном ведомстве.
Cиловики задержали Алана Марзаева утром 30 сентября в его собственном доме в Кармаскалинском районе.
Примечательно, что бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, который упоминается в релизе как посредник, в мае текущего года так же стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Тогда же его уволили с поста главы дорожного ведомства. Согласно версии следствия, в 2021 году при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» компания «Башкиравтодор» и коммерческая организация заключили договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов для реконструкции региональной автодороги. Клебанов, будучи тогда членом совета директоров «Башкиравтодора», потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его зама пять миллионов рублей за общее покровительство и помощь в получении платежей за выполненные работы по договорам с «Башкиравтодором». В случае отказа экс-чиновник угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты. Опасаясь последствий, руководители предприятия выполнили требования.
Алан Марзаев работает в Башкирии с 2019 года. Сначала его своим помощником назначил глава республики Радий Хабиров. Впоследствии чиновник занимал в регионе посты руководителя Управления дорожного хозяйства (2019−2020), министра транспорта (2020−2021) и министра ЖКХ (2021−2022). В 2022 году Марзаев стал вице-премьером башкирского правительства. До последнего времени он курировал сферы ЖКХ и дорожное строительство.