Гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков: «Такая игра непозволительна»

Сегодня, 30 сентября, омский «Авангард» сыграет домашний матч с новосибирской «Сибирью». Он обещает быть одним из самых напряженных — в последнее время команда терпит серию сокрушительных поражений.
Накануне важного матча в своем телеграм-канале к больщикам обратился гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.
«Все мы понимаем, что такие результаты непозволительны. В моменте это яркая, тяжелая оценка нашей работы, усилий каждого из нас — кто формировал команду, кто готовил ребят к сезону и к каждой отдельной игре. И всем нам в Клубе есть что исправлять: и игрокам, и тренерам, и руководству», — написал Чистяков.
Главный менеджер выразил уверенность, что команда сможет справиться с трудностями.