Гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков: «Такая игра непозволительна»

«Все мы понимаем, что такие результаты непозволительны. В моменте это яркая, тяжелая оценка нашей работы, усилий каждого из нас — кто формировал команду, кто готовил ребят к сезону и к каждой отдельной игре. И всем нам в Клубе есть что исправлять: и игрокам, и тренерам, и руководству», — написал Чистяков.