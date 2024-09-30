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В Волгоградской области октябрь начнется с тепла и сильного ветра

Штормовой ветер обещают синоптики 1 октября в Волгоградской области.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +14°

Начало октября в Волгоградской области будет теплым и солнечным. Синоптики обещают до +27 градусов. Испортит погоду сильный ветер. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, во вторник осадков не ожидается.

Порывы юго-восточного ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Жителям стоит помнить о правилах: не парковать машины у старых деревьев, обходить стороной шаткие конструкции.

Ночью в области прогнозируют +8…+13º (при прояснении до +3 градусов), днем +22…+27. В Волгограде +11…+13, днем +24…+26 градусов.