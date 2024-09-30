Сезон фонтанов продлили в Воронеже до 6 октября

В Воронеже из-за теплой погоды продлили сезон фонтанов до воскресенья, 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Однако в понедельник, 30 сентября, будет завершена работа двух фонтанов, которые обслуживает «РВК-Воронеж» — на проспекте Революции и в Кольцовском сквере.
Городские фонтаны работают по графику:
- на Советской площади — с 10:30 до 22:00. Перерывы с 14:00 до 15:00 и с 16:30 до 17:30;
- на площади Победы — с 10:30 до 22:00 без перерывов;
- в парке «Орленок» — с 10:00 до 23:00;
- в Петровском сквере — с 9:00 до 21:00;
- в Центральном парке — с 9:30 до 21:00.
Понедельник является техническим днем для всех фонтанов.