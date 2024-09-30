Сезон фонтанов продлили в Воронеже до 6 октября

В Воронеже из-за теплой погоды продлили сезон фонтанов до воскресенья, 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Однако в понедельник, 30 сентября, будет завершена работа двух фонтанов, которые обслуживает «РВК-Воронеж» — на проспекте Революции и в Кольцовском сквере.