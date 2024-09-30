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В омском микрорайоне Новый Амур началась реализация строительного инвестпроекта

Здесь возводят пять домов.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Новый Амур в Омске одновременно строят пять жилых домов разной этажности — от восьми до десяти.

Как сообщили в минстрое Омской области, работа ведется по инвестпроекту. Он рассчитан до 2033 года. По условиям соглашения инвестор построит 330 тысяч кв.м. жилья в Центральном округе Омска, общая площадь осваиваемой территории составляет 84,9 га.

Три дома сдадут в эксплуатацию уже в этом году, еще на два получено разрешение на строительство и начались фундаментные работы. Сейчас на объектах, строительство которых уже закончено, ведется благоустройство дворовой территории.

«Особенностью стал эко-стиль, который застройщик применяет в своих проектах впервые. В частности, из стилизованного под сруб материала изготовлены скамейки, беседки, качели и другие детали детских площадок и внутридворовых зон отдыха», — отметили в минстрое.

Инвестиционный проект реализует омская группа компаний «Стройбетон».