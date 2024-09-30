«Когда вас видишь, сразу выздоравливаешь!»: Медсестры-близнецы из Ростова рассказали о курьезах с пациентами и коллегами

Вера, надежда, любовь — это составляющие нашей жизни, без которых невозможно и в такой профессии, как медицина. Так, в городской больнице скорой помощи Ростова вот уж почти 30 лет работают сестры-близнецы Надежда Серова и Любовь Мельникова. И пусть, их маму и не зовут Вера, но именно она и стала родоначальницей семейной медицинской династии.
БОЛЬНИЦА С ДЕТСТВА БЫЛА НАМ РОДНОЙ.
— Здесь более 40 лет проработала еще наша мама — Белякова Татьяна Владимировна, — рассказала одна из сестер — Надежда. — Она была заведующей отделением центральной стерилизационной. Всегда была такая красивая, опрятная, в белом халате, а еще — бесконечно влюбленная в свою работу. С замиранием мы слушали ее рассказы о больничных буднях. Это была непередаваемая атмосфера причастности к чему-то важному и нужному. И эта больница с детства была нам родной. Мы тоже мечтали связать свою жизнь с медициной. И быть — как она!
Поэтому, когда встал вопрос о выборе профессии, сестры однозначно выбрали медицинское училище и специализацию медсестры.
— Мы попали на экспериментальный курс: и фактически уже в 19 лет учились и работали, — вспоминает Любовь. — Тогда попали в отделение эндохирургии, где нам посчастливилось трудиться с удивительными, талантливейшими и потрясающими докторами, которые стояли у истоков и были новаторами своего дела. За все эти годы о своем выборе не пожалели. Еще чуть-чуть и каждая из нас отпразднует красивый юбилей. Но мы остаемся верны одной профессии, одной судьбе и нашему коллективу.
ПУТАЛИ И КОЛЛЕГИ, И ПАЦИЕНТЫ.
У медсестер сестер-близнецов, конечно же, случались и курьезы, связанные с их одинаковой внешностью. Их путали, порой, пациенты, а поначалу — и коллеги.
— Мы всегда предупреждаем новых сотрудников, что нас двое, что мы — сестры-близнецы. Чтобы не возникало недоразумений, — улыбается Надежда. — И коллеги быстро привыкают и ориентируются. Ведь, если присмотреться, то у каждой из нас своя индивидуальность.
Сегодня Надежда трудится старшей медицинской сестрой отделения неврологии регионального сосудистого центра ГБСМП Ростова-на-Дону. А Любовь — старшей медсестрой отделение хирургии № 2 (сосудистой хирургии) больницы.
— А вот когда мы только пришли и обе работали в хирургии. Тогда, в основном, и возникали курьезы с пациентами, — делится Любовь. — Ведь в ту пору у нас были одинаковые халаты, шапочки и даже часы.
Мы работали через сутки, сменяя друг друга. Пациенты думали, что эта одна и та же медсестра, которая постоянно дежурит и никогда не уходит с работы. И очень удивлялись, когда видели, как мы идем по коридору вдвоем. Курьезы возникали, когда одна из нас была в положении, а другая — нет.
Но и врачи, и пациенты отмечали необыкновенное обаяние, позитив и чуткость сестер.
— Когда вас видишь, то сразу выздоравливаешь! — говорили и продолжают говорить пациенты.
ГДЕ НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ, ТАМ ЕСТЬ И ВЕРА.
Сестры вспоминают, что за эти годы им приходилось встречать разных пациентов.
— Как-то к нам доставили мужчину с инсультом, которому стало плохо прямо в поезде, — вспоминает Надежда. — Он с женой — путешественники по России с солидным стажем. Оба — родом из Калининграда. И вот, во время одного из таких, произошло такое. Жена очень переживала за мужа. Да что там, мы все за него переживали! Но все закончилось хорошо: мужчину пролечили и выписали. С тех пор, супруги, если их путь путешественников в очередной раз вдруг пролегает через Ростов, обязательно заезжают к нам с цветами и благодарят за спасенную жизнь.
— А у нас пациент, в день выписки подарил отделению сочиненное им стихотворение, посвященное врачам и медсестрам. И не просто стих, а целую оду, — подмигивает Любовь Мельникова.
Конечно, такие моменты приятны. А еще очень здорово, когда видишь, что в профессию приходят специалисты с горящими глазами и огромным желанием совершенствоваться.
— И хотя родились мы в декабре, нашей бабушке всегда нравились эти имена, — делятся сестры. — Она верила, что они приносят счастье и удачу. И, пожалуй, так всегда бывает как в жизни, так и в медицине — там, где есть надежда и любовь, всегда присутствует и вера — в лучшее и в то, что несмотря ни на какие трудности, все обязательно будет хорошо!