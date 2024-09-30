«Когда вас видишь, сразу выздоравливаешь!»: Медсестры-близнецы из Ростова рассказали о курьезах с пациентами и коллегами

— Как-то к нам доставили мужчину с инсультом, которому стало плохо прямо в поезде, — вспоминает Надежда. — Он с женой — путешественники по России с солидным стажем. Оба — родом из Калининграда. И вот, во время одного из таких, произошло такое. Жена очень переживала за мужа. Да что там, мы все за него переживали! Но все закончилось хорошо: мужчину пролечили и выписали. С тех пор, супруги, если их путь путешественников в очередной раз вдруг пролегает через Ростов, обязательно заезжают к нам с цветами и благодарят за спасенную жизнь.