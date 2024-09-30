Прививка от гриппа в Челябинске в 2024 году: адреса мобильных пунктов вакцинации

Бесплатно сделать прививку от гриппа жители Челябинска могут в поликлиниках по месту жительства. Перед вакцинацией каждого пациента осмотрит терапевт. Для этого нужно обратиться в больницу в порядке живой очереди или записаться на прививку в регистратуре, по телефону или через портал «Госуслуги». При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.