Прививка от гриппа в Челябинске в 2024 году: адреса мобильных пунктов вакцинации

С наступлением осени в Челябинске традиционно отмечается сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. А пик, по прогнозам специалистов, случится в начале зимы. Сейчас по всей стране идет прививочная кампания. Ее проводят ежегодно, потому что состав вакцины обновляется в соответствии с прогнозом об актуальных штаммах. Рассказываем, где можно сделать прививку от гриппа в Челябинске.
В 2024 году от гриппа прививают вакцинами трех видов: «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс». Они защищают от свиного, гонконгского гриппа и вирусов типа В — Ямагата и Виктория.
Бесплатно сделать прививку от гриппа жители Челябинска могут в поликлиниках по месту жительства. Перед вакцинацией каждого пациента осмотрит терапевт. Для этого нужно обратиться в больницу в порядке живой очереди или записаться на прививку в регистратуре, по телефону или через портал «Госуслуги». При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
Помогут защититься от сезонной инфекции и выездные прививочные бригады. Правда, работают они только по субботам. Мобильные пункты вакцинации развернуты:
— в ТРК «Алмаз» (с 10:00 до 16:00);
— магазине «Леруа Мерлен» (с 9:00 до 11:00);
— в ТК «Кольцо» (с 10:00 до 13:00);
— в ТРК «Горки» (с 11:00 до 15:00);
— в ТРК «Куба» (с 10:00 до 14:00);
— на пешеходной улице Кирова (с 10:00 до 13:00).
Сделать прививку можно и в частных клиниках. Тогда нужно заплатить за осмотр терапевтом (от 700 рублей). Сама вакцина обойдется примерно в 950 рублей.