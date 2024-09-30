В Россоши изменится стоимость проезда в общественном транспорте с 1 октября

Россошанцам сообщили о подорожании проезда в общественном транспорте со вторника, 1 октября. Об этом уведомили перевозчики, работающие на муниципальных маршрутах. Также с 1 октября в автобусах впервые заработают терминалы.
За одну поездку горожанам теперь нужно будет заплатить 29 рублей картой или 30 рублей наличными. Ранее проезд стоил 25 рублей.
В администрации Россоши пояснили, что перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, которые устанавливаются исходя из стоимости ГСМ, ремонта и обслуживания транспорта, заработной платы водителей.
— За последний год значительно выросли цены на ГСМ и запчасти, — рассказал Василий Шарыгин — один из перевозчиков, который обслуживает несколько городских маршрутов. — Порядка 50% от стоимости проезда, которая имеется, — это зарплата водителя со всеми отчислениями. Чуть более 20% — это затраты на топливо. Порядка 17% — стоимость технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Таким образом, уже порядка 87% тарифа — это непосредственно затратная часть. То, что остается, — это около 10%, — перевозчик имеет на развитие. Кроме того, сейчас в нашей отрасли мы наблюдаем проблему оттока водительского состава. Нам не хватает кадров, и это тоже накладывает отпечаток на дальнейшее развитие сферы.
Последнее подорожание стоимости проезда в Россоши было в феврале 2023 года, тогда оплату увеличили с 20 до 25 рублей.
По вопросам пассажирских перевозок в городском сообщении (в том числе использования автоматизированной системы оплаты проезда) можно обращаться по телефонам:
- Маршрут № 1, 11 (обслуживает ИП Дудник Михаил Анатольевич), телефон диспетчера/механика 8 908 141 54 54;
- Маршруты № 4, 4А, 4Б, 8, 14, 14А, 15 и 16 (обслуживает ИП Шарыгин Василий Витальевич), телефон диспетчера/механика 8 980 093 77 84.
Также справки можно получить в администрации городского поселения — город Россошь по телефону: 8 (47396) 2 91 05 (отдел социально-экономического развития).