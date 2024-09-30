В Россоши изменится стоимость проезда в общественном транспорте с 1 октября

— За последний год значительно выросли цены на ГСМ и запчасти, — рассказал Василий Шарыгин — один из перевозчиков, который обслуживает несколько городских маршрутов. — Порядка 50% от стоимости проезда, которая имеется, — это зарплата водителя со всеми отчислениями. Чуть более 20% — это затраты на топливо. Порядка 17% — стоимость технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Таким образом, уже порядка 87% тарифа — это непосредственно затратная часть. То, что остается, — это около 10%, — перевозчик имеет на развитие. Кроме того, сейчас в нашей отрасли мы наблюдаем проблему оттока водительского состава. Нам не хватает кадров, и это тоже накладывает отпечаток на дальнейшее развитие сферы.