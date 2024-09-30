Предупреждение о сильном ветре продлили в Воронежской области

Синоптики продлили срок действия предупреждения о сильном ветре в Воронежской области. Временами его порывы могут достигать 15−17 м/сек. Предостережение будет актуально минимум до вечера вторника, 1 октября, сообщает прогностическая карта для Центрального федерального округа.