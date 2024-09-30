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Предупреждение о сильном ветре продлили в Воронежской области

Порывы могут достигать 17 м/сек.

Источник: РИА "Воронеж"

Синоптики продлили срок действия предупреждения о сильном ветре в Воронежской области. Временами его порывы могут достигать 15−17 м/сек. Предостережение будет актуально минимум до вечера вторника, 1 октября, сообщает прогностическая карта для Центрального федерального округа.

На всей территории региона по-прежнему фиксируют максимальный, V класс пожарной опасности. В совокупности с сильным ветром это увеличивает риски возникновения ландшафтных пожаров.

В региональном ГУ МЧС ранее призвали жителей Воронежской области воздержаться от разведения костров.

— Основная причина пожаров сейчас — неосторожное обращение с огнем и разнесенные ветром мусорные костры, — пояснили в ведомстве.

По информации регионального гидрометцентра, дождей в Воронежской области в ближайшие дни не ожидается.

МЧС