Итоги аграрного сезона подвели в Иркутской области

О том, как прошел этот сезон для сельхозпредприятий Иркутской области, рассказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. И хоть уборочная кампания еще продолжается (осложняет ее испортившаяся погода), предварительные итоги уже известны.
Так, аграрии региона уже убрали 198,2 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, 42,2 тысячи гектаров технических культур, 0,5 тысячи гектаров овощей открытого грунта, 2,7 тысячи гектаров картофеля, 128,7 тысячи гектаров кормовых культур.
Намолотили свыше 403 тысячи тонн зерновых, причем наивысшую урожайность получили в Черемховском, Усольском, Баяндаевском и Тулунском районах. Планируется, что в этом сезоне в регионе будет собрано 760 тысяч тонн зерновых.
Как отметил министр, в этом году площади посева зерновых несколько сократились, уступив кормовым культурам — так аграрии реагируют на изменения рынка, работая с более востребованной продукцией.
Больше стали сажать капусты и гороха, в 11 раз увеличились площади, выделяемые под сою, больше высаживают рапса. Впервые в этом году местные фермеры высеяли прядильную культуру — лен-долгунец.
Идет и заготовка кормов, и вспашка полей под урожай уже следующего, 2025 года.