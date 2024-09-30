Тур Дрейка It’s All A Blur признан самым кассовым хип-хоп-туром в истории

Были подведены окончательные итоги продаж билетов на концерты канадского рэпера Дрейка в рамках его турне It’s All A Blur. Как и ожидалось, он стал самым продаваемым хип-хоп-туром всех времен.
Состоящие из 80 концертов гастроли собрали в общей сложности 320,5 миллиона долларов. Всего было продано 1,3 миллиона билетов. Об этом сообщило в своих социальных сетях издание Genius.
Ранее, в конце августа, Дрейк выложил три новых трека SOD, Circadian Rhythm и No Face в своем дополнительном аккаунте @plotttwistttttt в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).