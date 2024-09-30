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Билеты на автобус из Калининграда до аэропорта снова подорожали, пассажиры жалуются на качество услуг

Билеты на автобус № 244, который курсирует между Калининградом и аэропортом Храброво, снова подорожали. Добраться до авиагавани можно теперь за 150 рублей, рассказали «Клопс» пассажиры.

Источник: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Есть у людей нарекания и к качеству услуг. Транспорт часто ходит забитым до отказа. При этом сам подвижной состав вообще не предназначен для подобного рода маршрутов: в салоне нет багажных полок для размещения ручной клади и чемоданов.

В Калининградской области нужно вводить стандарт обслуживания для транспорта, считают специалисты региональной общественной организации развития инфраструктуры, благоустройства и контроля «Дорожный патруль».

«Не всегда даже автобус по расписанию может удовлетворять пассажиров. В некоторых городах регулярно заполненные кресла в автобусах — уже повод добавить транспорта на линию. Целью должна быть удовлетворённость пассажиров», — считают в общественной организации.