В Казахстане изменили подход к изданию школьных учебников

График проведения экспертизы обеспечивает обновление перечня через каждые пять лет для организаций среднего образования, через каждые шесть лет для организаций специального образования. По итогам анализа уполномоченный орган в области образования изменяет сроки разработки и переиздания учебников и УМК, в том числе в электронной форме.