Игра в бисы: Владимир Спиваков отметил юбилей с двумя оркестрами

Два знаменитых оркестра, ведущие звезды академической сцены в качестве солистов и музыкальная программа, охватывающая четыре века — от XVIII-го до XXI-го. Народный артист СССР Владимир Спиваков отметил юбилей на сцене возглавляемого им Московского международного Дома музыки, представ в обоих амплуа — дирижера и скрипача. Не обошлось и без сюрпризов — как по части репертуара, так и в плане гостей на сцене. «Известия» поздравили маэстро и разделили радость публики от встречи с любимым музыкантом.
Владимир Спиваков отметил 80-летие еще в первой половине месяца — 12 сентября, но юбилейный концерт — он же официальное открытие сезона в ММДМ — состоялся 29-го. Ему предшествовали выступления в Иркутске в рамках фестиваля «Звезды на Байкале». Так что сибирские меломаны смогли поздравить маэстро с праздником раньше московских. И вдобавок получили редкую возможность услышать его в амплуа скрипача — вместе с пианистом Денисом Мацуевым Спиваков исполнил сонаты Брамса и Франка. Ту же программу музыканты хотели повторить и в Москве накануне праздничного вечера, однако выступление было перенесено. Так что воскресное событие стало тем более особенным.
Да, жанр юбилейного концерта задает определенный формат.
Но и здесь Спиваков поступил творчески — например, обойдясь без речей чиновников и зачитывания официальных начальственных телеграмм, зато, например, пригласив к микрофону 95-летнего хормейстера, еще одного народного артиста СССР Владимира Минина. Он поздравил коллегу максимально неформально и по-дружески, после чего певцы из Хора Минина спели небольшую величальную.
Но главное — в самой программе вечера Владимир Теодорович постарался уйти от пафоса и монументальности, собрав преимущественно небольшие номера, позволяющие продемонстрировать самые разные грани исполнительского искусства и двух коллективов маэстро («Виртуозы Москвы» и «Национальный филармонический оркестр России»), и солистов во главе с самим Спиваковым.
Так что название мероприятия — «Концерт на бис» — можно было понимать двояко: и как собрание музыкальных миниатюр, идеальных для исполнения на бис, и как в целом подарок и благодарность любимой публике.
В первом отделении маэстро играл с «Виртуозами Москвы», причем, помимо дирижирования, трижды солировал на скрипке: в первой же пьесе «Салют любви» Элгара, в Moon River Манчини и в «Танго» Шнитке. При всей кажущейся несерьезности репертуара, в котором, помимо упомянутых вещей, мелькнули две польки Штрауса, «Клоуны и дети» Шнитке, «Либертанго» Пьяццоллы, менуэт Боккерини, а еще — Моцарт, Чайковский, Шостакович, нельзя не обратить внимание на стилевой диапазон: от раннего классицизма до постмодернизма. Но во всех произведениях прославленный коллектив под управлением Спивакова демонстрировал благородство звука, ювелирную выделку и ту мудрую легкость, которая свойственна только настоящим мастерам.
После антракта на сцену вышел уже симфонический оркестр — НФОР, а место солиста занимали поочередно ведущие звезды академической музыки. Ильдар Абдразаков темпераментно спел куплеты Эскамильо из «Кармен» Бизе и арию Мефистофеля из «Фауста» Гуно, Хибла Герзмава продемонстрировала красоту и силу голоса в арии главной героини оперы «Адриенна Лекуврер» Чилеа, после чего станцевала со Спиваковым, исполняя неаполитанскую песню, ну, а Денис Мацуев блеснул виртузностью в финале Второго фортепианного концерта Рахманинова.
В последнем же блоке программы публику ждал сюрприз — изящная модуляция в сферу неакадемической музыки.
К НФОР присоединилась певица Anna Kova, и вместе они исполнили блюзовую композицию собственного сочинения солистки, а также шансон Эдит Пиаф и Hallelujah Леонарда Коэна. Не секрет, что Anna Kova — дочь юбиляра (псевдоним образован от фамилии Спивакова), свою карьеру она начала на Западе и там же собственными силами завоевала признание в джазовой среде. Но что она переняла у своего отца, несмотря на всю стилевую дистанцию между их сферами — классикой и джазом, — так это тонкий вкус и умение растворяться в музыке, становиться ее частью. А потому диалог Anna Kova с НФОР был непринужденным и обаятельным, будто они регулярно выступают вместе. И, в общем-то, это хорошее напоминание, что привычные границы между жанрами на самом деле иллюзорны.
Тем временем на огромных экранах над сценой, где прежде мелькали архивные фотографии Владимира Теодоровича, появились его снимки с преданной супругой Сати Спиваковой (сама она, разумеется, была в зале). И со всей ясностью проявился месседж вечера. Языком искусства маэстро рассказал о том, что для него дороже всего. Музыка, Родина (произведения Рахманинова в программе, в том числе оркестровая версия ностальгической «Элегии», как раз об этом), вера в Бога (выбор «Аллилуйи», надо полагать, тоже неслучаен) и, конечно, семья.
После такого убедительного финала исполнять что-то на бис означало бы смазать это впечатление — и Спиваков, несмотря на стоячую овацию и горы цветов, обошелся без музыкальных дополнений.
Но, взяв микрофон, обратился к публике: «Вы подарили мне счастье». К слову, зал не только провожал, но и встречал народного артиста, единодушно поднявшись с кресел. И это тот случай, когда такие жесты не выглядели формальностью, но были естественным проявлением уважения и любви.
Ну, а ровно через месяц после юбилейного вечера состоится перенесенный с сентября концерт с Мацуевым. И на нем прозвучит уже куда более сложный и для восприятия, и для исполнения, отнюдь не «бисовый» репертуар эпохи романтизма. В каком-то смысле — очередной вызов Спивакова-скрипача самому себе. Юбилей маэстро прошел, творческий путь продолжается.