Игра в бисы: Владимир Спиваков отметил юбилей с двумя оркестрами

К НФОР присоединилась певица Anna Kova, и вместе они исполнили блюзовую композицию собственного сочинения солистки, а также шансон Эдит Пиаф и Hallelujah Леонарда Коэна. Не секрет, что Anna Kova — дочь юбиляра (псевдоним образован от фамилии Спивакова), свою карьеру она начала на Западе и там же собственными силами завоевала признание в джазовой среде. Но что она переняла у своего отца, несмотря на всю стилевую дистанцию между их сферами — классикой и джазом, — так это тонкий вкус и умение растворяться в музыке, становиться ее частью. А потому диалог Anna Kova с НФОР был непринужденным и обаятельным, будто они регулярно выступают вместе. И, в общем-то, это хорошее напоминание, что привычные границы между жанрами на самом деле иллюзорны.